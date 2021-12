Tra una settimana Bake Off Italia 2021 giungerà al termine e con esso scopriremo anche il vincitore dell’edizione. Anche questo venerdì 10 dicembre però, andrà in scena una nuova scoppiettante sfide al termine della quale conosceremo i nomi dei finalisti: ecco le anticipazioni (attenzione: SPOILER!).

Bake Off Italia 2021, anticipazioni puntata 10 dicembre

Quella che andrà in onda stasera 10 dicembre su Real Time, sarà la quindicesima e penultima puntata di Bake Off Italia 2021. Durante la serata condotta come sempre da Benedetta Parodi non si faranno attendere i colpi di scena.

Dopo Simone, ultimo eliminato, cosa accadrà questa sera? In gara ritroveremo Daniela, Roberto, Peperita e Lola. Il meccanismo della puntata prevede di far assegnare tre bigliettoni nelle ultime due sfide.

Arrivano le cheerleader che anticiperanno la torna da realizzare: la Pom Pom cake. Al termine della sfida Daniela avrà la meglio ottenendo un vantaggio da usare nella prova tecnica.

Nella seconda prova i concorrenti sono chiamati a realizzare una torta con la nuvola di zucchero. Il primo biglietto per la finale al termine della prova andrà a Roberto.

Terza e ultima prova come sempre con Clelia d’Onofrio che commissionerà una Baked Alaska. Al termine della sfida ad avere la meglio sarà Daniela che approda in finale mentre Peperita e Lola affrontano l’ultimo faccia a faccia per la conquista dell’unico biglietto rimasto.

Al momento dell’annuncio del nuovo eliminato però… ecco il colpo di scena! Ernst Knam annuncia che sia Peperita che Lola si andranno ad aggiungere ai finalisti di questa edizione di Bake Off Italia!

Replica e streaming

La puntata in onda stasera di Bake Off è già disponibile su Discovery+ solo per gli abbonati. Dopo la messa in onda su Real Time sarà visibile anche gratuitamente nella pagina dedicata al programma.

La replica di Bake Off Italia 2021 andrà in onda sabato 11 dicembre 2021 alle 19:45; domenica 12 dicembre 2021 alle 13:45; lunedì 13 dicembre alle 16:35 su Real Time.