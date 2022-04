Bagno di benvenuto per Guendalina ed Edoardo Tavassi: “Non ci sto capendo una mazza!”

Su Playa Accoppiada, all’Isola dei Famosi, il clima è ancora una volta molto teso. Il motivo? Dopo il risveglio Carmen Di Pietro si sarebbe accorta della mancanza di due pezzi di cactus: ma chi li ha sottratti?

L’arrivo all’Isola di Guendalina ed Edoardo Tavassi dopo le liti

Carmen Di Pietro ha subito messo le mani avanti sostenendo di non essere stata lei: “Tutto possono dire di me tranne che sono una ladra”. Jeremias però, non credendo alle parole della naufraga si è ironicamente autoaccusato del furto.

Carmen ha quindi tuonato contro Jeremias Rodriguez, suo principale accusatore:

Tu hai detto che rubo e che spariscono i pezzi…

Il fratello di Belen ha però replicato:

Mi prendo la responsabilità di quello che dico, non di quello che capisci! Egoista! Ti nominiamo ogni settimana? E’ quello che sta succedendo, non ti sopporta più nessuno, basta!

Carmen si è quindi sfogata:

Praticamente qui stiamo lottando uno contro tutti. Lo hanno fatto per metterci in difficoltà ma non ci riescono.

La puntata di ieri sera non è servita particolarmente a placare gli animi ma almeno ha portato sull’Isola due nuovi naufraghi: Guendalina Tavassi ed il fratello Edoardo. L’ex gieffina, appena dopo la puntata, giunta su Playa Accoppiada ha prontamente esclamato: “Quanti ricordi!”.

Confidandosi poi davanti alle telecamere dell’Isola insieme al fratello hanno entrambi ammesso di essere molto spaesati:

Non ci stiamo veramente capendo una mazza, si può dire? Si si, siamo molto spaesati… Poi ci hanno fatto fare il bagno di benvenuto!

Fratello e sorella, al calar del sole, si sono quindi tuffati nelle acque honduregne accompagnati dall’applauso di benvenuto dei loro compagni.