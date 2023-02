Bacio tra Wax e Niveo di Amici 22, il retroscena durante la pubblicità

Tra i protagonisti di questa edizione di Amici 22 c’è sicuramente Wax, il controverso cantante di Arisa. Tra la sua cicatrice sul volto (scopri il motivo) ed i suoi gesti affettuosi, colpisce sempre. Nel corso dell’ultima registrazione, pare che ci sia stato pure un bacio con Niveo.

Ecco cosa ha scritto SuperGuidaTV riportando le anticipazioni della registrazione di oggi, domenica 19 febbraio:

Durante la pubblicità, per scherzare, Wax e Niveo si sono baciati .

Intervistato da Il Tirreno, Niveo ha spiegato per quale motivo ha scelto questo particolare nome d’arte:

Ho scelto Niveo perché in testa mi ritrovo tantissimi capelli bianchi anche se ho solo 18 anni. Niveo, infatti, vuol dire “bianco come la neve”. Vivo e studio a Pescia, dove frequento l’istituto Agrario e quest’anno farò la maturità.

Suono la chitarra e canto, sono un autodidatta e da qualche tempo ho preso a frequentare Lucca. Mi diverto a fare l’artista di strada in questa città: tutti i weekend suono in piazza San Michele o in piazza Napoleone, spesso con il mio amico e collega Aliperti. Ormai è un po’ di tempo che vengo e le persone cominciano a conoscermi.