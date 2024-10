Bacio tra Trigno e Chiara ad Amici 24 – VIDEO

E bacio fu! Nell’ultimo daytime di Amici 24, i fan hanno assistito a un momento inedito e decisamente sorprendente: Trigno e Chiara Bacci, fino a poco tempo fa solo amici speciali, hanno finalmente mostrato la loro passione davanti alle telecamere. Le immagini, tra baci e parole dolci, sembrano confermare che la loro relazione stia decollando, segnando così una svolta decisiva per la giovane coppia nata all’interno del programma.

Amici 24, bacio tra Trigno e Chiara

Il legame tra il cantante Trigno e la danzatrice della Celentano, Chiara Bacci, si era già intuito da qualche sguardo e qualche risata di troppo, ma mai come in questo daytime i due si erano lasciati andare così pubblicamente. Tra uno scambio di battute affettuose e baci appassionati, Trigno ha confessato alla ragazza: “Comunque oggi eri fighissima, poi non te lo dico davanti a tutti che ti imbarazzi. Proprio sexy!”. Parole che lasciano poco spazio ai dubbi, mostrando quanto il cantante sia ormai affascinato da Chiara.

A far discutere non è solo l’ufficializzazione della nuova coppia, ma anche la reazione di Ege Monaco, l’ex fidanzata di Trigno. La ragazza non ha accolto bene questa novità e si è lasciata andare a uno sfogo duro, manifestando il proprio disappunto per il legame nato tra Trigno e Chiara.

NO RAGAZZI MA COSA STO LEGGENDOOAAAHHAHAHAHAHAHA L’EX DI TRIGNO #amici24 pic.twitter.com/XD7JhS4jnR — miao✨ (@ehijdrew) October 18, 2024



Questa nuova coppia, nata sotto i riflettori di Amici, non fa altro che aggiungere pepe alla già ricca trama di relazioni che si intrecciano nel programma. La storia tra Trigno e Chiara Bacci sarà destinata a durare o si tratta solo di un flirt momentaneo? E quale sarà la prossima mossa pubblica di Ege Monaco dopo aver visto il bacio?