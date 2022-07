Bacio tra Totti e Noemi Bocchi? Spunta una presunta foto e il gossip diventa “giallo” (ma non è come sembra)

Secondo the pipol gossip, ci sarebbe in giro sui social una presunta fotografia che mostrerebbe il primo bacio pubblico tra Noemi Bocchi e Francesco Totti. La pagina Instagram in questione aveva pure condiviso il post (misteriosamente scomparso dopo pochi minuti).

Bacio tra Totti e Noemi Bocchi? Spunta una presunta foto

Questa notte sui social è apparso un nuovo profilo a nome Noemi Bocchi. Nella bio c’è scritto che il profilo è nato perché quello originale è stato hackerato. – scrive the pipol gossip nella didascalia della foto – La prima foto postata nelle stories è proprio quella di un bacio tra la donna e il suo Francesco. Tutto originale? O qualcuno sta volutamente minando la serenità della coppia Noemi – Totti attraverso questa mossa?

Ci potrebbe minare – volontariamente – la serenità della neo coppia? La risposta è: assolutamente nessuno!

Nella fotografia in questione presunibilmente condivisa anche pagina di gossip citata prima, Totti bacia una “misteriosa” bionda che si chiama proprio Ilary Blasi. Lo scatto è del 2018 e compare pure nel profilo Instagram ufficiale di Francesco.

Sarebbe bastato semplicemente fare una ricerca su Google Immagini per scoprire la verità in due mosse.

Caso chiuso…

Ecco la foto:

