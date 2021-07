Bacio tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani in vacanza in Puglia: paparazzata di Chi e nuovo format web – FOTO

Tra le pagine di Chi Magazine in uscita domani con il nuovo numero, Tommaso Zorzi è stato paparazzato in barca mentre si scambia un bacio con il suo fidanzato, il ballerino Tommaso Stanzani.

Bacio tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani

Un bacio a labbra salate il vincitore del “Grande Fratello Vip” esce allo scoperto con Tommaso Stanzani: la coppia di… omonimi ha trascorso una vacanza in Puglia, dove il ballerino di “Amici” si esibiva sul palco di “Battiti Live”, condotto da Elisabetta Gregoraci che si è unita a loro per una gita in barca.

Questa la didascalia presente nell’account Instagram di Chi Magazine che mostra il bacio tra i due.

Tanti i commenti dei fan sotto al post. Molti appaiono felici per la ritrovata serenità di Tommaso ma in tanti chiedono rispetto per la coppia.

