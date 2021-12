Il bacio di ieri sera tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni, ha puntato tutte le luci del Grande Fratello Vip addosso alla “coppia” nascente del reality: come hanno reagito gli altri vipponi?

Carmen Russo e Miriana Trevisan sono state le prime a commentare il “limone” duro tra Gianmaria e Sophie: “Ieri sera c’è stato un bacio pazzesco alla consolle”, ha affermato la ballerina.

E se Carmen appare entusiasta per la coppia nascente, secondo Miriana tra i due ci sarebbe solamente attrazione fisica anche se fa il tifo per loro:

Sai poi si cambia è normale. Poi viene fuori la persona, lo conosci in maniera diversa. Secondo me ci sono dei buoni presupposti, la partenza è l’attrazione fisica però non è detto.