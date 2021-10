Soleil Sorge e Alex Belli si sono baciati al Grande Fratello Vip. Francesca Cipriani, in sottofondo, ha commentato confusa: “Amo si sono baciati in bocca…”, indirizzando il suo pensiero al presunto fidanzato. Ma, per tutto questo, c’è una chiara spiegazione.

Bacio tra Soleil e Alex Belli al Grande Fratello Vip

Vipponi, da oggi sarete protagonisti di un nuovo Freeze, un classico del Grande Fratello: il Kiss Freeze! Nel momento in cui sentirete risuonare nella Casa le note del brano Kiss, dovrete dare un bacio a chi vi sta di fianco. Dovete continuare a mantenere un bacio frizzato, continuando fino alla fine del Freeze: i baci, istanti di un tempo congelato.

E se in molti hanno optato per baci “trasversali”, Soleil e Alex Belli si sono simpaticamente baciati a stampo.

Guardate alla fine la faccia di Alex

Felice come un bimbo😍🔥❤️#solex pic.twitter.com/bq0WF3tDru — Sorge_ (@Valeria1_sb) October 24, 2021

GRAZIE GF PER IL BACIO SOLEX #GFVIP pic.twitter.com/C9s1InT6Q7 — Sansa Voglia (@sansa_voglia) October 24, 2021

Delia come mai non sei gelosa??

Forse xchè sai che è la più forte e quindi la gelosia passa in secondo piano??#solex pic.twitter.com/hJQp8Ud3Hn — Sorge_ (@Valeria1_sb) October 24, 2021