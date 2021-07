Dayane Mello e Rosalinda Cannavò sono state recentemente protagoniste delle shooting per il lancio della linea di prodotti di bellezza della modella brasiliana. Questo incontro si sarebbe concluso con un bacio che avrebbe “agitato” l’attrice siciliana.

Voglio essere onesta. – ha affermato Rosalinda tra le pagine di Chi Magazine – Poco tempo fa ho visto Dayane per uno shooting. C’è stato un momento in cui mi ha dato un bacio a stampo fortissimo, un po’ come succedeva nella Casa del Grande Fratello Vip. Io mi sono irrigidita.

Voglio bene a Dayane, ma non voglio illudere nessuno. Non c’è alcuna storia, c’è solo una bella amicizia. Nient’altro… almeno da parte mia è così.