Prima coppia ufficiale ad Amici 22, quella tra la ballerina Rita ed il cantante Niveo. Dopo aver reso noto il loro interesse comune, tra i due è finalmente arrivato il primo bacio al quale ne hanno fatto seguito molti altri. Nel corso del daytime di oggi all’insegna del talent show di Maria De Filippi abbiamo visto lo scambio di tenerezze tra i due ragazzi. A non prendere benissimo la cotta di Rita è stata però la maestra Alessandra Celentano.

Amici 22, bacio tra Rita e Niveo ma la Celentano non gradisce

Il primo bacio tra Rita e Niveo ha appassionato il popolo social, contento della prima coppia di Amici 22. A non essere particolarmente entusiasta è invece Alessandra Celentano. I due ragazzi hanno avuto un lungo scambio di tenerezze a letto, tra coccole, carezze e tanti baci.

La prof Celentano però non ha molto apprezzato l’atteggiamento della ballerina, rimproverandola duramente. La maestra di ballo ha chiamato la ragazza in sala prove per parlarle:

Se non vedo progressi, vai a casa. Se vai a casa, non è che vai per colpa degli altri prof, sono io che ti ci mando! Io ti vedo sempre sdraiata sul letto con Niveo. Non dico che non devi socializzare, però neanche vederti sempre così.

Le parole dell’insegnante hanno fatto piangere Rita, che si è giustificata:

Io studio, devo trovare la chiave giusta perché altrimenti so che può essere un mio punto a sfavore. So che con quello potrei dare di più.

La Celentano ha quindi chiosato:

Fatti aiutare, invece di startene sdraiata tutto il giorno con Niveo, fatti aiutare. Io devo vedere un minimo di reazione, solo così possiamo andare avanti.

