Bacio tra Perla e Mirko? Una frase crea il panico tra il fandom – VIDEO

Mirko Brunetti è tornato nella Casa del Grande Fratello per stare con Perla Vatiero? Non lo sappiamo. Al momento il ragazzo corregge i suoi (numerosi) errori grammaticali e cerca di farla ragionare sul suo comportamento nei confronti di Beatrice Luzzi.

Bacio tra Perla e Mirko? Una frase crea il panico tra il fandom

Nel corso di un momento di “gioco” con Letizia e Perla per avere una bottiglia di vino al Grande Fratello, Mirko è stato invitato più volte a baciare la sua ex fidanzata e lui ha affermato: “Sono tre mesi che non la bacio”.

Questo, secondo il fandom, vorrebbe dire che, quando Mirko si trovava ancora nella Casa del GF con Perla, sarebbe scattato un avvicinamento “segreto” tra gli ex fidanzati: cosa ne pensate?

