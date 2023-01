L’attrazione tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro è evidente fin dal primo giorno. La venezuelana, entrando nella Casa del Grande Fratello Vip, aveva “virato” verso Antonino Spinalbese, sicuramente più semplice da conquistare.

Bacio tra Oriana e Daniele al GF Vip

Dopo la “rottura” con Antonino, tra Oriana e Daniele è tornato il sereno fino all’ingresso di Onestini che si è avvicinato alla venezuelana in maniera molto esplicita, replicando perfettamente gli atteggiamenti utilizzati in precedenza con Nikita (ed anche con la sua ex Cristina Porta).

Nonostante Oriana abbia espressamente affermato di avere nel cuore il suo ex, pare sia stata solo una “bugia” per sviare l’argomento e il suo interesse per Daniele Dal Moro.

Ieri, dopo la puntata, Daniele ha confessato che Oriana l’avrebbe chiuso nell’armadio in cerca di un bacio.

Successivamente i due si sono confrontati, nonostante in diretta Dal Moro avesse messo dei “paletti”:

Non che ci sia qualcosa, ma comunque si vede che io non sono uno che fa così con tutti, come te. Non è vero che l’ho fatto anche con Dana, te continui con sta storia. Mi hai graffiato la faccia ieri per questa roba.

L’intimità (e il bacio) è arrivato intorno alle prime luci del mattino, tra coccole e carezze.

Una parola? Bellissimi!