Nicola Pisu prima di baciare Miriana Trevisan e addormentarsi al suo fianco, ha provato un approccio anche con Soleil Sorge. Ieri, complice una festa del Grande Fratello Vip, l’atmosfera si è visibilmente “accesa” in tutta la Casa.

E se Lulù ha rimproverato Sophie perché troppo vicina a Manuel e Nicola ha baciato Miriana, proprio Pisu poco tempo prima aveva provato ad avvicinarsi a Soleil Sorge che gli ha rifilato un elegantissimo palo.

Ed infatti l’italo americana nel respingerlo cordialmente gli ha ricordato anche che le donne vanno conquistate con pazienza e senza fretta.

Proprio per questo motivo, la rete ha accusato Nicola di avere “utilizzato” Miriana quasi come un ripiego dopo il due di picche da parte di Soleil.

Pisu, a suo modo, ha affermato invece di essere interessato anche a Miriana: come andrà a finire questa storia?

Sicuramente la nuova puntata del Grande Fratello Vip che andrà in onda domani sera si preannuncia già bella “croccantella”.

Ecco il VIDEO di Soleil che rifiuta il bacio di Nicola.

Non voglio fare delle mosse sbagliate. Vorrei tanto provare a baciarla. Il fatto è che ci sono state occasioni in cui le avrei detto tutto, però ho il microfono e questo mi limita, mi trattiene. Non mi sento libero di esprimere tutto. Non sono molto convinto di poter piacere a lei. A volte penso di si, che ci sia interesse. Altre però non lo so, perché non ne sono così certo.