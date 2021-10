Nicola Pisu bacia Miriana e la rete lo accusa di molestie: gli assurdi paragoni con Nego do Borel

Ieri sera l’atmosfera nella Casa del Grande Fratello Vip si è visibilmente “accesa”. Dopo il due di picche da parte di Soleil Sorge, Nicola Pisu ha baciato Miriana Trevisan e poi si è addormentato al suo fianco.

Nicola bacia Miriana e la rete lo accusa di molestie

Alcune persone in rete, hanno addirittura accusato il buon Pisu di “molestie” mettendo in mezzo Nego do Borel, colui che ha abusato di Dayane Mello mentre si trovava nel reality show brasiliano La Fazenda.

Io credo che non si debba avere – sempre – un’opinione su tutto quanto, specie quando si sparano cose tanto delicate con una superficialità così immane, brutale e irrispettosa.

Nicola Pisu non ha chiaramente molestato nessuno ed i video ne sono la dimostrazione evidente.

Questo gioco, sta durando troppo! Ho paura che Nicola si comporti come il tipo che ha “molestato” Dayane 🙄 #GFvip — Ho Parlato (Massy) (@lian76it) October 10, 2021

Gli amici di Twitter difendono Nicola

#GFVIP unpopular Opinion:

Voi che date del molestatore a Nicola non state bene con la testa

Si vede che siete dei falsi moralisti e non vi siete mai ubriacati

Addirittura paragonare Miriana a Dayane?? Ma stiamo scherzando? — Rossella 💖 (@Scarlett9413) October 10, 2021

Trovo esagerato dare del molestatore a Nicola.

Stanno dormendo tutti tranquillamente.

Lui era brillo e sono stati gli altri a incitarlo a baciare Miriana e anche lei a letto gli aveva chiesto se lei gli piace.

Trovo ridicolo il gruppo che continuava a incitarli al bacio.#gfvip — vintageaddicted (@cestlaviemacher) October 10, 2021

Quanti bigotti dio mio a leggere voi sembra che Nicola sia un molestatore, Miriana una molestata e gli altri che incitano a molestare quando non è successo nulla di tutto ciò

ANCHE MENO #GFVIP — MarcelloVilponti (@vilponti) October 10, 2021