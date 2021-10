Miriana Trevisan e Nicola Pisu si sono baciati. Dopo aver vinto il titolo di Miss e Mister Comodino della Casa del Grande Fratello Vip, complice anche qualche bicchiere di troppo, i due si sono avvicinati parecchio dormendo pure insieme.

Che Nicola e la Trevisan si piacessero era nell’aria già da qualche giorno. Peccato che Pisu provi un forte sentimento anche per Soleil che, proprio ieri sera, gli ha rifilato un palo allontanandolo mentre cercava di baciarla.

Pisu, quindi, si è addormentato con Miriana e il resto ve lo riassumo a seguire grazie agli amici di Twitter:

Le parole hanno un peso ricordatevelo. Ho letto cose assurde . Allora è andata così Nicola non molto lucido si è steso vicino a Miriana e stavano dormendo , finché Sophie non lo ha visti e si è inventata che si fossero baciati e allora quelli dell’altra stanza sono andat #gfvip

Sono andati a controllare . Poi si è alzata prima Miriana e dopo Nicola . Quelli dell’altra stanza vedendoli così hanno cominciato ad incitare Nicola a baciare Miriana (che era solo imbarazzata per la situazione ) . Non si è visto forse c’è stato un bacio a stampo . Comunque *

Comunque la situazione è degenerata per colpa degli altri che hanno cominciato a fare la capanna . Alla fine Miriana è tornata a letto e ha invitato Nicola che ancora non molto lucido è rimasto e ora stanno dormendo . Miriana era imbarazzata ma non è successo NULLA .

— Bucky Barnes // Sebastian Stan account 🖤 (@Kat82131855) October 10, 2021