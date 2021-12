Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli finalmente si sono lasciati andare baciandosi con trasporto. Durante la festa per il compleanno di Jessica Selassiè, la coppia nata sotto le telecamere del Grande Fratello Vip, ha deciso di abbassare le “armi”.

Bacio tra Miriana e Biagio prima dell’esito della nomination

Lei frenata per il figlio che la guarda da casa e lui con una fidanzata fuori, in queste settimane Miriana e Biagio avevano messo in scena un altalenante botta e risposta fatto di tante emozioni e altrettanti dubbi.

Miriana e Biagio, in queste ore, si sono finalmente chiariti nonostante il briciolo di tristezza dovuta al fatto che probabilmente oggi uno dei due potrà ufficialmente abbandonare la Casa più spiata d’Italia.

Entrambi sono in nomination: chi uscirà? Secondo il popolo della rete a salutare la Casa del GF Vip potrebbe essere proprio D’Anelli.

E così, mentre i festeggiamenti per il compleanno di Jessica hanno avuto inizio, la Trevisan e Biagio in giardino si sono stretti in un forte abbraccio baciandosi con trasporto proprio davanti a tutti i loro compagni d’avventura.