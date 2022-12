Baci, coccole, abbracci ed effusioni per Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia nella Casa del Grande Fratello Vip. La sorella di Clizia si avvicina lentamente al suo compagno d’avventura solo per una questione di timidezza. Il videomaker, invece, vorrebbe fare le cose più in fretta ma sta cercando di rispettare i tempi della sua (quasi) dolce metà.

Bacio tra Micol e Tavassi, coccole ed effusioni sanciscono l’intesa

In zona beauty è anche arrivato un bel bacio a stampo che ha sancito (ancora una volta) il loro fortissimo rapporto di intesa e trasporto emotivo. Alcuni giorni fa, Tavassi si è “lamentato” con gli altri per la distanza che aveva percepito da Micol.

Successivamente, non riuscendo a stare distante da lei, si è avvicinato ed ha chiesto scusa per il suo comportamento altalenante.

Ironici, intelligenti e dolcissimi… eccola la vera coppia di questo Grande Fratello Vip.

Personalmente, certi piccoli gesti valgono più di mille parole e interazioni sotto coperta. Vedi lei che gli mette il balsamo sulla barba mentre fatto la doccia (che volete, io sono una romanticona nata!).

IL VAR CONFERMA

IL VAR CONFERMA, È STATA LEIIII #incorvassi pic.twitter.com/sx6lVBKBdX — memi • bimba del tava (@therealbosca) December 9, 2022