Matteo Diamante è tornato a parlare ed ha svelato una serie di croccanti retroscena durante un suo intervento a Radio Radio nel programma Non Succederà Più, condotto da Giada Di Miceli e ripreso anche dalle colleghe di IsaeChia.it. L’ex Vippone si è lasciato andare ad una serie di dichiarazioni: da un bacio con una ex ex protagonista del GF Vip, passando per i Donnalisi e la fine della loro storia, fino agli Oriele.

Matteo Diamante parla di Martina Nasoni, dei Donnalisi e degli Oriele

Matteo Diamante è stato in qualche modo protagonista dell’ultima edizione del GF Vip, sebbene sia entrato in qualità di ex di Nikita Pelizon. Nel corso della sua recente intervista ha avuto modo di dire la sua sulla fine della relazione dei Donnalisi. Cosa pensa di quanto accaduto tra Antonella ed Edoardo? Lui sarebbe stato in qualche modo coinvolto:

Stavo facendo la mia classica diretta. Avevo già organizzato da tempo una vacanza con Edoardo Donnamaria, con il quale sono molto amico, li voglio proprio bene. Mentre io ero in diretta, loro hanno avuto uno screzio e loro hanno attribuito la mia diretta al loro screzio, sono stato invaso da una valanga di me*da. Erano a casa loro in quel momento. In quella diretta lì, avevo detto che andavo in vacanza con Edoardo. I fan, che alcune volte diventano tossici, hanno attribuito questo mio dire alla loro rottura.

Matteo Diamante ha detto la sua anche su un’altra coppia uscita dal GF Vip, quella degli Oriele: Daniele e Oriana stanno davvero fingendo?

Conoscendo Daniele, lui non ha molta voglia di fare queste cose qua. Potrebbe darlo a pensare. Non sono però persone che hanno bisogno di fare queste cose qua. A prescindere dalla persona che è, dal lavoro che fa. A me piacciono. Io per come li ho visti dentro la casa si piacciono davvero, si vede da come si guardano. Lui non ha molta voglia di fare questo tira e molla, non ne ha voglia. E neanche lei ci sta campando molto su questa cosa, secondo me è veramente presa da lui.

E se con Nikita le cose non sono andate come sperato, Matteo ha invece svelato un retroscena relativo ad un’altra ex Vippona, Martina Nasoni: