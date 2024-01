Arriva il bacio tra Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera nella Casa del Grande Fratello. I due ex fidanzati, da qualche tempo si erano avvicinati sempre di più. Un feeling evidente, anche alla luce del loro passato insieme e che si è concretizzato con lo scambio di un bacio avvenuto in confessionale.

Bacio tra Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera

Nessuno, dunque, avrebbe finora visto il loro bacio, ma Varrese e Monia ne hanno parlato subito dopo, svelando quanto accaduto in confessionale, in attesa che anche il resto della Casa possa essere messa al corrente nella prossima puntata di lunedì.

Monia, un po’ in imbarazzo, ha commentato: “Due cretini di 20 anni, due cretini di 15 anni!”. Massimiliano a quel punto l’ha incalzata: “In confessionale poi? Come ti è venuto in mente? Ti sei sentita libera? Davanti al confessionale, il posto più spiato del Grande Fratello, molto bene!”. Per la donna tutto si sarebbe consumato in maniera naturale, ed ha ironizzato fingendo di aver creduto che fosse la guancia del gieffino:

Perchè non c’era nessuno, mi è venuto tutto naturale. Mi sembrava la guancia. E adesso? Non lo so! Non mi passava proprio nel cervello.

“Ti sei tradita da sola!”, ha commentato ancora Varrese. La Ferrera ha continuato:

Io mi sono girata, non pensavo… E allora? Come se non ci siamo mai baciati. Però te lo sei preso, eh? Fino a lunedì non lo saprà nessuno.

“Certo, che faccio scappo?”, ha concluso Massimiliano, senza tuttavia rinnegare quanto accaduto in confessionale nelle passate ore. “Tanto non se ne è accorto nessuno dentro la Casa, fino a lunedì non lo saprà nessuno”, lo ha infine tranquillizzato lei, ridendo.

