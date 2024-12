Bacio tra Helena e Zeudi al Grande Fratello: è nata la prima (vera) coppia della Casa – VIDEO

Primo (?) bacio tra Helena e Zeudi nella Casa. Al Grande Fratello, i rapporti umani spesso si intensificano e prendono pieghe inaspettate. Questo sembra essere il caso di Helena Prestes e Zeudi Di Palma, le due modelle che hanno instaurato un legame speciale sin dai primi giorni di convivenza.

Bacio tra Zeudi e Helena nella Casa del GF

L’ingresso di Zeudi, ex Miss Italia e personalità riservata, ha portato subito all’attenzione del pubblico una particolare affinità con Helena, modella brasiliana dal carattere più espansivo. Sebbene Zeudi abbia dichiarato di non amare il contatto fisico, l’intesa tra le due ha superato ogni barriera, dando vita a effusioni che non sono passate inosservate.

A far crescere i rumor è stata la confessione di Helena, che durante una conversazione privata con Zeudi ha rivelato di aver avuto relazioni amorose con donne, la prima delle quali risale all’età di 17 anni. Questa apertura ha rafforzato il loro legame, dissipando ogni residua incertezza tra le due.

Il bacio che fa sognare il pubblico

La scintilla che molti spettatori avevano notato sin dall’inizio sembra aver trovato conferma in queste ore. Helena e Zeudi si sono scambiate il loro primo bacio alla luce del sole, davanti agli altri coinquilini. Un gesto che ha mandato in delirio i fan sui social, dove l’hashtag #Zelena è già virale, celebrando questa possibile coppia.

Helena, entusiasta, ha commentato la clip che immortalava i momenti di vicinanza con Zeudi durante l’ultima puntata, lasciando trasparire tutta la sua felicità. Zeudi, dal canto suo, sembra aver abbassato le difese, concedendosi a questo nuovo capitolo con leggerezza e curiosità.

Un’amicizia speciale o l’inizio di qualcosa di più?

Il futuro della relazione tra la brasiliana e l’ex Miss è ancora tutto da scrivere, ma il loro legame ha già catturato l’attenzione di fan e coinquilini. Che si tratti di una bella amicizia o di una storia d’amore in piena regola, la chimica tra le due protagoniste continua a emozionare chi le segue.

Cosa accadrà nei prossimi giorni? Non resta che aspettare per scoprire se questa scintilla diventerà una fiamma duratura.