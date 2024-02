Bacio tra Heidi e Romeo Veshaj al GF Vip albanese – VIDEO

Già alcune settimane fa, nella Casa del Grande Fratello Vip albanese, i telespettatori avevano notato un avvicinamento tra Heidi Baci e Romeo Veshaj, cantante 28enne molto conosciuto in Albania. In queste ore, tra i due concorrenti è finalmente scattato il bacio.

Bacio tra Heidi e Romeo Veshaj al GF Vip albanese

Heidi Baci, già in precedenza, aveva rifiutato la corte di Meriton, altro concorrente della Casa. E, proprio in queste ore, la ex concorrente del Grande Fratello italiano ha deciso di seguire il suo cuore baciando Romeo.

Ecco il VIDEO:

Se fossi in Signorini, nel corso della prossima diretta del Grande Fratello, aggiornerei Massimiliano Varrese: che ne dite?