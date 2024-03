Bacio tra Greta e Sergio al Grande Fratello: la reazione di Beatrice – VIDEO

Dopo insicurezze, preoccupazioni e tanti confronti, a quanto pare Greta Rossetti ha finalmente accantonato le sue paure e, proprio nel corso della notte precedente, ha deciso di lasciarsi andare tra le braccia di Sergio D’Ottavi. I due, infatti, si sono scambiati il loro vero primo bacio sfuggendo alle telecamere del Grande Fratello.

Bacio tra Greta e Sergio al Grande Fratello: la reazione di Beatrice

Quello, però, non è stato l’unico. Nel corso del pomeriggio, tra coccole e confidenze, i concorrenti si sono scambiati un altro sfuggente bacio senza preoccuparsi del giudizio del loro compagni.

Seppur imbarazzata, dopo aver parlato di quanto accaduto con Alessio, Greta ha deciso di raccontare del loro bacio a Beatrice soprattutto perché certa del fatto che avrebbe gioito per questa inaspettata ma tanto attesa notizia.

La ragazza dice che, nonostante le sue preoccupazioni e le tante incertezze, ha finalmente deciso di lasciarsi andare e ha trovato il coraggio di farlo anche grazie alle sue parole.

“Non era un bacetto, era il bacetto” esclama imbarazzata.

Stupita per questa inaspettata notizia, l’attrice si dice felice per loro due: “Che bello, sono molto emozionata per voi”.

“L’attesa crea molta più intimità e desiderio” aggiunge poi.

Greta ammette che, prima d’ora, aveva sempre agito d’istinto e si era lasciata andare senza riflettere molto sulle eventuali conseguenze.

Questa volta, però, ha preferito fare questo grande passo solo dopo aver ricevuto numerose certezze da parte di Sergio.

Dopo questo bacio, i due decideranno di viversi la conoscenza senza troppe preoccupazioni anche prima di uscire dalla Casa del Grande Fratello?