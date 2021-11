Nella Casa del Grande Fratello Vip il gioco del pulsantone ha generato in Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni un po’ di tensioni. Dopo aver sentito la sirena suonare l’imprenditore ha scelto di dare il suo bacio proprio all’ex tronista.

Sophie, seppur controvoglia, ha cercato di rispettare le regole del gioco per evitare di arrecare danni al resto dei VIP della Casa. Visto il mancato entusiasmo di entrambi, il GF li ha chiamati in confessionale per conoscere le loro reazioni.

Uscito dal Confessionale, Gianmaria ha raccontato la vicenda ai VIP presenti nella stanza blu, spostandosi poi a quella arancione. “I baci si danno, non si rubano” è questo che lui ha affermato; in risposta, Sophie, ha detto che mai avrebbe voluto baciare ancora una volta l’imprenditore.

Gianmaria ha spiegato a Miriana che, nella scelta della donna da baciare, è andato ad esclusione e, per questo motivo, ha pensato a Sophie poiché non riesce a dare un bacio a persone che non trova interessanti o a coloro che sono già impegnati sentimentalmente.

In veranda, invece, anche Sophie ha commentato questo bacio non gradito.

Io so benissimo che lui con un bacio parte in quinta. Cos’ho provato? Niente! Non ti voglio illudere, sono sincera. Non l’avrei mai fatto. Non mi sono divertita perché so che poi parte con mille castelli.

Ieri sera io e Clarissa gli abbiamo messo lo smalto, per ridere. E’ andato da Manila e Aldo dicendo: “mi son sentito coccolato per come mi ha messo lo smalto”. Ed è ripartito subito, perché gli ho messo lo smalto, capisci?