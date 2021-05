Vittorio Sgarbi ha sollevato sui social una assurda polemica sul nuovo spot delle Dietorelle, le famose caramelle senza zucchero che hanno diffuso nelle principali reti televisive una normalissima pubblicità con protagoniste anche una coppia di donne che si bacia.

Bacio tra due donne nello sport Dietorelle, Sgarbi: “Pornografia!”

Primi effetti del cosiddetto “Ddl Zan”. Guardate questo stucchevole spot di Dietorelle: immorale oer i bambini! Siamo nel campo della pornografia. Cosa dice il garante per l’infanzia?

— Vittorio Sgarbi (@VittorioSgarbi) May 15, 2021

Di grazia, cosa c’entra adesso il DDL Zan? Una delle attrici dello spot Dietorelle è intervenuta (in maniera perfetta) sulla questione rispondendo a Vittorio Sgarbi:

Onorevole Sgarbi sono la ragazza che ha recitato per lo spot. Un bacio saffico è quindi pornografia? E qualora lo fosse, proprio lei che è un liberale mi condanna la pornografia ? E’ pornografia anche il bacio saffico del dipinto di Toulouse Lautrec? È pornografia anche il bacio.

La ragazza ha risposto perfettamente e non aggiungerei altro se non un piccolo appunto.

Quando Sgarbi sbraita parolacce e insulti in televisione, in quel caso, non si preoccupa del garante per l’infanzia?

Chiedo…