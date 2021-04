Diletta Leotta ha smentito pubblicamente (con un lungo sfogo su Instagram) di avere un flirt con Ryan Friedkin, figlio del proprietario della Roma.

Eppure, proprio tra le pagine del settimanale Oggi (che uscirà domani), il bacio tra di loro si vede chiaramente.

Secondo ciò che riporta il settimanale, la love story andrebbe avanti da circa cinque mesi e le foto risalirebbero allo scorso 20 dicembre.

Quale sarebbe la verità? Hanno ragione i giornalisti che mettono in dubbio la sua relazione con Can Yaman oppure questo ipotetico “scoop” verrà presto “mascherato” dalla diretta interessata?

Nel dubbio, proprio stamattina il giornalista sportivo Paolo Bargiggia ha attaccato duramente Diletta Leotta:

Si scandalizza perché Le hanno affibbiato un nuovo flirt con Friedkin junior e non è vero? Intanto, se ogni storia sentimentale che ha vissuto (Mammì, ex ad di Sky, Scardina, pugile famoso e l’attore Can Yaman quelli conosciuti ai più) diventa una roba da gossip planetario è solo colpa Sua; il low profile e la discrezione non hai mai saputo cosa volessero dire. Ripeto, di certe giornaliste belle e famose nessuno sa niente.

Adesso che qualcuno, forse, Le ha tirato le orecchie (l’ultimo boyfriend?) si scandalizza e accusa la stampa gossipara. Prima la usa e poi la accusa? I click e le visualizzazioni, evidentemente sono sempre interessati anche a Lei. Fossi al suo posto, prima di diventare la replica bionda e meno attraente (va a gusti ovviamente) della triste e tragica Belen, farei di tutto per spegnere in fretta i riflettori, magari decidendo di imparare a fare bene un mestiere in modo tale che in futuro si possa parlare di Lei anche per meriti professionali e non solo per i suoi scatti bollenti.