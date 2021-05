Di band come i Maneskin in Italia ce ne vorrebbero a palate. Damiano David, leader della band, da tempo combatte la mascolinità tossica e, anche per questo motivo, ha baciato in bocca Thomas, chitarrista del gruppo, sul palcoscenico dell’Eurovision Song Contest 2021.

Bacio tra Damiano e Thomas dei Maneskin all’Eurovision 2021

Il bacio tra Damiano e Thomas sul palcoscenico dell’Eurovision (e quindi in eurovisione), ha portato delle immagini omosessuali anche nei Paesi in cui l’omosessualità è illegale.

I due musicisti hanno festeggiato in questo modo la loro vittoria con un bacio all’Ahoy Arena di Rotterdam. Il trionfo di Maneskin ha riportato la competizione in Italia dopo 31 anni.

Per quanto riguarda la comunità LGBT, sul palcoscenico dell’Eurovision ha commosso Cristiano Malgioglio anche l’esibizione della cantante russa con origine tagike Maniža, nota per il suo attivismo e perciò guardata con particolare sospetto in patria:

Lei è vicina al mondo Lgbt+ e visto che viene dalla Russia, sarebbe una grande gioia se il grande presidente Putin avesse più sensibilità per la comunità gay. Nessuno di noi sceglie la propria natura. Noi vi vogliamo bene, vogliateci bene anche voi.

Ma il bacio tra Damiano e Thomas??? Nuova ship. Altro che Damiano e Vittoria#Eurovision pic.twitter.com/JyJ3we7UwD — Elly V (@ellyvella) May 22, 2021