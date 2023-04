Bacio tra Benedetta Vari e Mattia Zenzola ad Amici 22: “Lui non voleva, nessuna malizia”, cosa sarebbe successo

Il bacio tra Benedetta Vari e Mattia Zenzola nel quinto Serale di Amici 22 ha sollevato il gossip sui social ed acceso il dibattito. A quanto pare, infatti, la coreografia originale non prevedeva il bacio a fine esibizione. Ma cosa sarebbe successo davvero?

Bacio tra Benedetta Vari e Mattia Zenzola ad Amici 22: la verità

Mentre sui social si continua a chiacchierare del bacio tra Benedetta e Mattia, pare che dietro questo cambio di programma ci sia una spiegazione. A supportarla sarebbe stato proprio uno dei numerosi utenti social, il quale ha fornito la sua tesi, supportata anche da video:

Matti voleva dare un bacio sulla guancia a Benedetta, gesto che fa sempre e senza mai alcun tipo di malizia, ma lei si è spostata e per sbaglio si sono dati un bacio sulle labbra. Era palese a tutti, perché creare gossip sminuendoli invece di apprezzare la loro arte?

Altri utenti hanno supportato la tesi sottolineando come la ballerina lo abbia per sbaglio (o volutamente?) baciato sul naso e non sulle labbra.