Primo bacio nella Casa del Grande Fratello tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. Dopo un bagno rilassante, l’attrice viene raggiunta dal barman, e i due decidono di trascorrere del tempo insieme. Tra sorrisi e sguardi complici, il calabrese la avvicina e nasce un momento di coccole e tenerezze fino al primo incontro di labbra di questa edizione.

La colonna sonora di questo momento speciale è la romantica canzone “A mano a mano” di Rino Gaetano. L’inaspettato bacio suscita stupore tra gli altri inquilini, che appena appresa la notizia non riescono a nascondere il loro entusiasmo.

Nel mezzo di domande e calorosi applausi, gli altri coinquilini si complimentano Giuseppe e Beatrice per aver finalmente lasciato spazio ai loro sentimenti. Dopo una lunga attesa, nella Casa più seguita d’Italia, è finalmente arrivato il primo bacio.

Saranno Giuseppe e Beatrice la prima coppia di questa edizione?

