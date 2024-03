Bacio tra Beatrice e Giuseppe: cosa è successo stanotte al GF – VIDEO

Dopo il distacco con Anita Olivieri, Giuseppe Garibaldi, acquistando lucidità, si è nuovamente riavvicinato a Beatrice Luzzi. Stanotte, nella Casa del Grande Fratello, tra i due c’è stato anche un forte riavvicinamento.

Beatrice e Giuseppe, proprio in virtù dell’allontanamento con Anita, si sono più volte confrontati. Il bidello, dal canto suo, ha evidenziato la volontà di riavvicinarsi all’attrice subito dopo il suo compleanno, a prescindere dal suo rapporto con la Olivieri.

Stanotte Beatrice ha raggiunto Giuseppe a letto e tra i due sarebbe scattato un dolcissimo bacio che ha fatto impazzire i fan dei “BeaBaldi”.

Ritorno di fiamma oppure strategia? Del resto Garibaldi sa perfettamente quanto sia amata Beatrice dal pubblico e, questo avvicinamento potrebbe anche permettergli di arrivare in finale.

Cosa ne pensate?

Strategia di Giuseppe per arrivare in finale? Giuseppe si sente solo dopo l’abbandono di Anita?Non lo so, ma se @bealuzzifanpage è felice, a me sta bene così #GrandeFratello certi amori fanno dei giri immensi ma poi ritornano 💝 #luzzers #beabaldi pic.twitter.com/FoSBywBKPu

— Rossella Erra (@SignoraRossella) March 10, 2024