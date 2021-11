Colpo di scena romantico, ieri, nel corso della puntata di Ballando con le Stelle. Vito Coppola ha lasciato Arisa senza fiato con un bacio appassionato. Un gesto che arriva poco dopo le parole della cantante in merito alla sua vergogna per via del suo seno.

Bacio tra Arisa e Vito Coppola a Ballando con le Stelle

Tra Arisa e Vito Coppola il feeling è alle stelle. Lo aveva già sottolineato Mara Venier quando ha avuto la coppia ospite della sua Domenica In e ieri è stato più che evidente anche al pubblico di Ballando con le Stelle. Il ballerino e la cantante hanno regalato agli spettatori un bacio carico di passione, giunto inaspettatamente forse anche per la stessa Arisa.

Appena pochi minuti prima, il ballerino aveva commentato, parlando proprio della sua “allieva”:

La vedo sensuale. Le ho detto che la sua fortuna è stata mettersi in gioco in questo programma, o non avrebbe mai scoperto questo lato di sé.

Durante la sensuale esibizione, Coppola ha preso il viso di Arisa tra le mani e l’ha baciata sulle labbra con passione. La cantante dopo la performance è apparsa spiazzata ed ha ripetuto: “Non l’avevo programmato”. Per Vito si è trattato di “un fuori programma”. Alla domanda di Selvaggia Lucarelli su come sia stato il bacio, Arisa ha replicato:

Noi ci caliamo tantissimo nella parte. È stato emozionante. È stato bellissimo, siamo entrati in una relazione molto intima. Di solito non è che io ho una relazione così intima con una persona senza effettivamente starci insieme. Mi sconvolge, ma mi fa anche piacere perché mi aiuterà in futuro ad avere relazioni del genere senza stare insieme alla gente…

Tra insegnante e concorrente sono proseguiti poi alcuni doppi sensi su qualcosa avvenuto dietro le quinte da parte di Arisa aprendo ad un piccolo mistero in merito alla loro relazione. Lo scopriremo nelle prossime puntate di Ballando. Forse…

Il dirty dancing, il ballo proibito, di Arisa e Vito Coppola 😍#BallandoConLeStelle pic.twitter.com/0BfYaUqdvb — Cinguetterai  (@Cinguetterai) November 20, 2021

Il bacio improvviso tra Arisa e Vito 🔥 #ballandoconlestelle pic.twitter.com/nmgsQejZpY — trashtvstellare (@trashtvstellare) November 20, 2021