Baci e coccole tra Anita e Alessio: scoppia la passione al GF, l’avvicinamento bollente nell’idromassaggio – VIDEO

La notte in Suite di Anita e Alessio è stato un romantico appuntamento finito nel migliore dei modi! Al mattino si risvegliano uno nelle braccia dell’altra. Dopo qualche bacio, coccola e delle paroline dolci, per i due è giunto il momento di ricongiungersi con gli altri coinquilini del Grande Fratello.

Baci e coccole tra Anita e Alessio: scoppia la passione al GF

Non appena vede Rosy, Anita si avvicina all’amica e racconta la serata. Ovviamente ancora è presto per parlare di sentimenti, in più non si può giudicare una relazione nata in un contesto del genere.

Di certo, però, tra di loro si sta instaurando un feeling particolare. “C’è imbarazzo” le suggerisce Rosy, che prova a interpretare i pensieri e le emozioni dell’amica.

Impossibile non considerare Edoardo, l’ex fidanzato di Anita, che in puntata ha avuto la possibilità di telefonare ma ha deciso di non farlo.

Secondo la ragazza, il giovane sta soffrendo e non ha chiamato per non finire sotto i riflettori.

Anita ripensa alla sua storia, sicuramente dall’esterno potrà sembrare cinica, ma la verità è che per anni e anni è stata trascurata dal suo fidanzato. Probabilmente, adesso lui si starà pentendo di averle dedicato poco tempo.

Rosy le dà ragione: probabilmente l’amica non riceveva le attenzioni che meritava.

Per mesi e mesi, Anita non si è sbilanciata con nessuno tanto che aveva finito per credere che non ci fosse nulla oltre Edoardo. “Ho pensato che fosse il meglio che potessi ricevere” dice.

I consigli ad Alessio

Subito dopo, Rosy ne parla anche con Alessio e ripete più o meno le stesse parole. Lei aveva percepito l’attrazione fin da subito e adesso le sembra di assistere a un film d’amore.

Consiglia all’amico di stare attento e di fare le valutazioni del caso: Anita ha vissuto in una bolla per mesi, è normale che sia alla ricerca di emozioni, carezze, attenzioni.

Ma la donna sa che entrambi hanno già ponderato vantaggi e svantaggi della situazione.

Alessio, però, non ha paura. Si sente un’anima libera, per cui non si sente in colpa per Edoardo.

La relazione di dieci anni di Anita è ormai una relazione morta, altrimenti non sarebbe nato nulla tra di loro.

“Uno deve fare i conti con la realtà”. afferma il ragazzo.

Alessio fa una dichiarazione importante: ormai il suo cuore è occupato, per cui è certo che, al momento, non gli potrebbe accadere una situazione simile con un’altra concorrente del Grande Fratello.

