Nel corso della nuova puntata di Amici 23 andata in onda domenica 26 novembre, Ayle ha avuto un duro scontro con Maria De Filippi per via della sporcizia trovata nella casetta (questa cosa è costata la maglia sospesa a Holden).

Lo scontro con Maria gli costa il posto ad Amici 23? Mossa social della fidanzata di Ayle

Ayle è stato tirato in ballo per essere stato il “peggiore” insieme a Mida e Holden. Tuttavia, secondo il cantante il suo nome sarebbe stato fatto per errore ma Maria De Filippi ha perso la pazienza:

Non è vero che è stato chiesto un terzo nome dalla produzione. Voi non c’eravate in quel momento e ho chiesto alla produzione di avvisarvi non appena foste tornati. E così hanno fatto. Lo dico perché Ayle pensa sia stata fatta una specie di Massoneria. Ma non è vero.

Cosa è accaduto successivamente? Nel corso del daytime della prossima settimana scopriremo quali provvedimenti disciplinari sono stati presi ma, secondo il popolo dei social, Ayle potrebbe aver lasciato la scuola di Amici 23.

La sua fidanzata ha pubblicato un video lo scorso venerdì scrivendo: “Ti aspetto a casa”. Una frase, la sua, particolarmente indicativa: il cantante è stato eliminato dopo il provvedimento?

Questa è di venerdì e la ragazza è la fida di Ayle Ho paura sia stato silurato #Amici23 pic.twitter.com/GuKIOFnDRz — 🌚 (@edera771) November 26, 2023