Awed è svenuto all’Isola dei Famosi? Ecco come stanno le cose

Awed, attuale concorrente dell’Isola dei Famosi, nonostante l’eccessiva magrezza sta proseguendo la sua avventura in Honduras. Secondo alcune indiscrezioni della rete, lo YouTuber sarebbe perfino svenuto. A fare chiarezza sulla faccenda ci ha pensato FanPage.

Isola dei Famosi, Awed è svenuto? Ecco la verità

È vero infatti che sia Awed che Cerioli siano stati molto male dopo l’ultima prova ricompensa, a fronte di una quantità di cibo eccessiva da consumare in un tempo troppo breve. “Ho vomitato”, aveva dichiarato l’ex Uomini e Donne in Palapa e a quanto pare il malore è continuato anche dopo la puntata. Idem per lo youtuber, vittima di una giustificata ingordigia, che li ha condotti per mano verso l’infermeria. Ci sarebbero andati sulle loro gambe però, senza perdita di sensi né allarmismi di sorta. Al momento entrambi sarebbero in grado di continuare il gioco, nell’attesa della puntata del venerdì per rassicurare i parenti a casa.

Cosa succede quando un naufrago è troppo magro?

Stando a quanto reso noto da Novella 2000, la produzione ha fatto allontanare Awed dal resto dei compagni per sottoporlo a dei controlli medici e al suo ritorno è stato proprio lui a rivelare al resto del gruppo la decisione presa nei suoi confronti.

Sebbene non lo abbia detto in maniera esplicita, il ragazzo ha svelato che la produzione avrebbe deciso di concedere a tutti i naufragi delle maggiori porzioni di riso. Qualche chicco in più toccherà in particolare ad Awed il quale, per via dell’eccessivo dimagrimento, dovrà assumere anche degli integratori alimentari per via dei continui cali di zuccheri dell’ultimo periodo.