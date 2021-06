Awed risponde ad Elettra Lamborghini (che aveva una cotta per lui)

Elettra Lamborghini ospite dell’ultima puntata de Il Punto Zeta, ha svelato di essere stata attratta da Awed in passato, tanto da farci un pensierino sbirciando i suoi scatti social.

Dopo le confessioni di Elettra, il vincitore dell’Isola dei Famosi ha immediatamente replicato tramite le sue storie di Instagram:

Comunque ho visto il video di Elettra. Volevo ringraziarla perché dopo 85 giorni di fame sentirsi dire ‘pensavo fosse un bel ragazzo’, sono quelle frasi che proprio fanno bene al cuore. Grazie di cuore.

Ho riso un sacco quando ha detto che ha controllato l’età e ha visto che ho 3 anni in meno di lei. Tu bastava che mi avvisavi ai tempi, e potevo andare in giro a mentire sulla mia età. Mentivo sulla mia età e ora eravamo sposati e con dei bambini, invece no peso 20 kg, sono single e nessuno mi vuole.