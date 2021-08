Dopo Tommaso Zorzi, Tommaso Stanzani e Deddy, anche Awed, vincitore dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi è stato vittima di duri attacchi social. Più che veri e propri attacchi, Simone Paciello si è trovato a subire delle vergognose minacce di morte, di una violenza inaudita tale da aver voluto esprimere il suo punto di vista.

Ad accendere i riflettori sul tema degli hater sarebbe stato un messaggio choc ricevuto da Amedeo Preziosi, amico youtuber di Awed, nel quale erano rivolte minacce di morte allo stesso ex naufrago.

E’ bastata la loro lontananza social durante queste vacanze estive per scatenare l’ira dell’hater che ha scritto parole davvero irripetibili. Amedeo ha girato in piena notte il messaggio all’amico allo scopo di tranquillizzarlo ma ottenendo l’effetto contrario.

Awed ne ha parlato nelle sue Stories (il video completo in apertura), manifestando tutte le sue paure rispetto alle minacce di morte ricevute dall’hater:

Pur avendo messo in preventivo le critiche dopo la sua partecipazione al reality, Awed ha proseguito:

Non fa più parte del gioco quando gli insulti si trasformano in minacce, perché tante volte chi guarda dall’altra parte crede che da quest’altra chi ci mette la faccia, non sia un essere umano a tutti gli effetti.

Quindi ha svelato le sue sacrosante intenzioni di andare avanti e scoprire chi si cela dietro il profilo fake autore delle minacce choc:

Una minaccia nella vita reale non è lecita, tu non puoi uscire di casa e minacciare qualcuno di morte, non capisco allora perché una minaccia debba essere lecita su un social. Semplicemente perché questo è un qualcosa di astratto? No, non ci sto. […] Questo per dirvi che ho deciso di andare fino in fondo a questa faccenda e di scoprire chi si nasconde dall’altra parte della tastiera.