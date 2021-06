Awed risponde a Giulia Salemi e “contesta” Vera Gemma: ecco perché

Awed smentisce Vera Gemma e risponde a Giulia Salemi, figlia di Fariba Tehrani. Il vincitore dell’Isola dei Famosi ha voluto fare delle precisazioni dopo una recente intervista dell’attrice tra le pagine di Nuovo TV.

Awed ha rinnegato la nostra amicizia. Quando sono stata eliminata lui piangeva per me. Poi si è messo a inveire. Poteva allearsi col resto del gruppo anche senza dire nulla contro di me. Ci sono rimasta male e mi sono sentita tradita.

Queste le parole di Vera Gemma nei confronti del vincitore dell’Isola dei Famosi che, raggiunto dai colleghi di SuperGuidaTV, ha voluto fare delle precisazioni in merito:

Io non ho mai rinnegato l’amicizia con lei. Degli altri naufraghi non ho ancora avuto modo di sentire nessuno perché ancora sto metabolizzando l’esperienza dell’Isola. Ho però ricevuto tantissimi messaggi a cui risponderò pian piano. Al momento sto recuperando la stabilità mentale. Promesso che poi farò un giro di chiamate a tutti.

Per quanto riguarda Fariba, invece, un suo commento ha suscitato una bufera sui social. Anche Giulia Salemi era intervenuta dichiarando che c’era un limite che non doveva essere mai superato.

A tal proposito Simone Paciello ha aggiunto:

Se penso di aver esagerato? Al momento non ho ancora approfondito e non ho capito bene cosa è successo. Mi dispiace molto però perché quando sei sull’Isola non sai mai quali clip vengono montate e cosa arrivi al pubblico.

Sull’Isola si scherzava tantissimo e anche Fariba stava al gioco e si divertiva. Mi prendeva in giro perché andavano male i miei tentativi di conquista. Ho fatto determinati commenti o battute in modo ironico senza l’intenzione di offendere. Non sono state capite le mie intenzioni.