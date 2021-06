Awed, vincitore dell’Isola dei Famosi, si è raccontato con i colleghi di Blasting News facendo il paragone con Tommaso Zorzi e svelando il suo sogno nel cassetto (che riguarda proprio il programma che lo ha visto trionfare).

Quello di me e Tommaso Zorzi è un percorso molto simile. Entrambi abbiamo vinto i due reality di punta di Mediaset, anche se non sono paragonabili. Per quanto io possa aver fatto 3 mesi su un’isola deserta, a livello mentale 6 mesi isolato in una casa ti destabilizzano tanto quanto.

Abbiamo entrambi vinto contro ogni pronostico. La vittoria di Tommy poteva essere un caso, ma con la mia vittoria… Sai come si dice: due indizi fanno una prova. Secondo me la tv, oggi, guarderà i personaggi del web con un occhio differente.

Non più come coloro che spostano masse di ragazzini per generare numeri ma come persone che alla base hanno un talento. Se siamo seguiti un motivo ci sarà. Tommaso, poi, è molto bravo come opinionista, ma io mi ci rivedo poco in questi panni perché la discussione non riesce a farmi essere me stesso e diciamo che, per questo, mi vedo poco nelle vesti di opinionista.