Awed ha spezzato un cuore prima di vincere l’Isola: ecco di chi si tratta

Awed, vincitore dell’Isola dei Famosi, prima di vincere il reality show ha spezzato un cuore in Italia. Il nome della sfortunata fanciulla è stato rivelato dalle chicche di gossip del settimanale Chi Magazine.

Awed ha spezzato un cuore prima dell’Honduras

Prima di partire per L’isola dei famosi il naufrago Awed ha spezzato un cuore in Italia. Una storia che finora non era mai stata svelata. “Chi” vi rivela che il cuore è quello della bellissima Giulia Laura Abbiati, figlia dell’ex portiere del Milan Christian.

Awed durante l’Isola ha fatto un po’ il “galletto” della situazione cercando di conquistare svariate naufraghe senza concludere niente.

Chi è il vincitore de L’Isola

Youtuber, attore, comico, conduttore, cantante e bugiardo: così si presenta Awed sui suoi profili social. I suoi tratti distintivi? Mascella scolpita e battuta sempre pronta.

Muove appena sedicenne i suoi primi passi su Youtube, mettendosi in luce con monologhi comici in stile americano, o con video di reaction da milioni di visualizzazioni, che gli valgono il Top Reviews ai Web Show Awards (2015).

Nel 2016 è nel cast di Natale al Sud con Massimo Boldi, e diventa un ospite amato di #SocialFace (Sky 1).

Il libro “Penso ma non lo penso” è del 2017, come la canzone “Scusate per il disagio” (con Amedeo Preziosi e Riccardo Dose) che ottiene oltre 30 milioni di views e il Disco d’Oro.

Nel 2019 è ospite di Ciao Darwin (Canale 5). Da settembre 2020 è stato alla conduzione con Annie Mazzola del GF VIP Party, mentre febbraio 2021 lo ha visto ospite di Guess My Age (TV8).