Awed ha iniziato un percorso molto simile a quello di Tommaso Zorzi. Uno ha vinto l’Isola dei Famosi (purtroppo tra le edizioni più brutte di sempre) e l’altro il GF Vip (forse l’edizione più bella): cosa li accomuna? Anche il web. Entrambi nascono da YouTube e Instagram. Simone Paciello (il suo vero nome) fa il punto con Mario Manca via Vanity Fair.

Per il mio futuro cosa spero? Ho 2 sogni: diventare un comico che aiuti a riportare i ragazzi a teatro, e condurre un programma in tv. Solo che adesso è presto, dovrei arricchire il mio vocabolario…

Awed sogna una carriera come quella di Tommaso Zorzi ma con i suoi tempi:

Se sogno una carriera come quella che sta costruendo Zorzi dopo il Grande Fratello Vip? Sì, ma con i miei tempi. Non vorrei prendere tutto quello che arriva, ma cercare i prodotti più idonei al tipo di carriera che voglio fare.

Ora possono arrivare più proposte perché potrei essere considerato il “personaggio del momento”, ma voglio fare le cose che si sposino bene con me. Ho solo 24 anni, di tempo ne ho. Anche perché non ho mai spasimato per stare per forza in tv: mi piacerebbe aspettare il momento giusto per fare le cose al meglio.