L’avvocato della Ferragni risponde al dissing di Fedez: “Triste e scorretto”, poi il retroscena sul rapporto con Chiara

Le parole di Fedez nella recente canzone Allucinazione Collettiva hanno sollevato un polverone mediatico. Il rapper, parlando indirettamente dell’avvocato di Chiara Ferragni, Daniela Missaglia, esprime il suo disappunto verso la gestione legale della separazione, arrivando a dire: “Di’ al tuo avvocato che mi ha contestato un tentato suicidio, che chiedo scusa, che chiedo venia, per procurato fastidio”. La Missaglia, nota avvocatessa matrimonialista, ha prontamente risposto tramite un’intervista al Corriere della Sera, chiarendo il suo punto di vista.

Missaglia risponde a Fedez: “Fatti privati? Triste e scorretto renderli pubblici”

La reazione dell’avvocatessa non si è fatta attendere. In merito al coinvolgimento in questa vicenda, la Missaglia ha dichiarato: “Riportare fatti che dovrebbero rimanere in ambito riservato è molto triste e scorretto. Al riguardo ho mantenuto fino ad oggi un estremo riserbo e continuerò a farlo”. Parole forti che lasciano intendere il disagio provato dall’avvocatessa, famosa per la sua discrezione, nel trovarsi al centro di una vicenda privata resa pubblica.

L’avvocato ha anche parlato del suo rapporto con Chiara Ferragni, descrivendola come “semplice ed educata” e interessata a tutelare i propri figli, Leone e Vittoria. Missaglia ha spiegato di aver costruito con Chiara un rapporto di fiducia, ponendo particolare attenzione all’esposizione dei bambini sui social.

“Personalmente sposo la linea del Garante della privacy di non esporre i minori”, ha affermato, spiegando che i due ex coniugi hanno trovato rapidamente un accordo su questo tema.

Tuttavia, l’avvocatessa ha concluso con un tono critico verso Fedez: “Vero è che se dal concepimento fino alla separazione si è condiviso con il marito la scelta di pubblicare l’immagine dei figli, il cambio di impostazione mi pare tardivo e strumentale”.

Gli altri divorzi celebri seguiti da Daniela Missaglia

L’avvocato Daniela Missaglia è famosa per aver seguito numerosi divorzi VIP. Oltre alla Ferragni, tra i suoi clienti figurano anche Gigi Buffon e Alena Seredova. Durante la separazione, Buffon, da sempre noto per la sua generosità, aveva scelto di favorire l’ex moglie, un accordo che la Missaglia ha contribuito a riequilibrare. “Abbiamo rivisto l’accordo e lo abbiamo reso equilibrato”, ha spiegato.

Invitata anche al successivo matrimonio di Buffon con Ilaria D’Amico, la Missaglia ha commentato: “Una grande festa di amore e felicità, in condivisione con i figli. Una famiglia allargata, un esempio per tutti i divorzi che sono faticosi”.