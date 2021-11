Prove tecniche di flirt tra Miriana Trevisan e Gianmaria Antinolfi? I due concorrenti del Grande Fratello Vip sono sempre stati molto vicini in Casa ma, da giorni, si vocifera di un possibile avvicinamento sospetto dopo l’uscita di Nicola Pisu.

Sappiamo bene quanto la coppia da reality attiri – da sempre – attenzione del pubblico. Dopo la relazione andata malissimo tra Lulù e Manuel e l’uscita di Nicola Pisu, proprio Miriana è finita nuovamente al centro dell’attenzione.

Secondo gli internauti, infatti, sarebbe in atto un avvicinamento sospetto tra lei e Gianmaria Antinolfi, amici ancora prima che iniziasse il reality show (dovrebbero fare parte della stessa agenzia).

In più, secondo gli amici di Twitter, gli autori in confessionale avrebbero fatto a Miriana molte domande su Gianmaria:

Miriana:gli autori ti portano a penta cose che non pensi, mi fanno molte domande su di te. Siori e Siore benvenuti nel secondo circo. Non ho parole per descrivere mi auguro si fermano in tempo, ho sperato che quello spoiler fosse falso ma evidentemente #gfvip che vergogna

— martina (@martina20047130) November 15, 2021