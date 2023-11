Mirko Brunetti e Perla Vatiero, per poter tornare insieme, devono ripercorrere tutta la loro storia d’amore, compresa la loro esperienza a Temptation Island. Per questo motivo, nella Casa del Grande Fratello è arrivato l’atteso faccia a faccia.

Mirko e Perla si sono separati dagli altri concorrenti per confrontarsi e il loro discorso si è concluso con un tenerissimo abbraccio che ha fatto impazzire i fan.

Il ragazzo ha parlato del loro falò di confronto:



Mirko ha parlato pure della sua attuale fidanzata svelando di esserci rimasto male per il suo atteggiamento nei confronti di Angelica Baraldi:

Perla ha cercato di far aprire gli occhi al suo ex fidanzato:

Non ti aspettavi? Fosse l’unica cosa… Mirko, Mirko, Mirko, se sono convinta di una cosa è perché so. Io fino a quando non so non parlo a vanvera, lo sai bene.