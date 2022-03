“Avrei preferito vincesse Soleil invece che Jessica”, parla ex del Grande Fratello Vip

Katia Ricciarelli, intervistata tra le pagine del settimanale Nuovo, commenta la sua avventura nella Casa del Grande Fratello Vip e svela chi avrebbe voluto che vincesse al posto di Jessica Selassiè facendo il nome di Soleil.

Qualche problema c’è stato, soprattutto per la mia abitudine di dire ciò che penso. Ma non sono comunque pentita di aver vissuto questa avventura. Io volevo far conoscere la bellezza della ‘mia’ musica, la lirica… E credo di aver raggiunto il mio obiettivo.

Per per quanto riguarda la vittoria di Jessica, la ex del GF Vip rivela:

Non ho mai ambito alla vittoria e credo che sia giusto che a conquistarla sia stata una ragazza come Jessica, anche se io avrei preferito Soleil. Lei è capace di dominare le situazioni.

Katia Ricciarelli chiarisce: “Non ho mai litigato con Signorini!”

Devo ad Alfonso questo mio ingresso al GF Vip per spiegare ai giovani cos’è il melodramma. – ha raccontato Katia ospite a Verissimo – Io lo adoro… quando ho avuto il Covid tutti hanno ipotizzato che noi avessimo litigato. Io lo adoro veramente è un amico incredibile, è colto, intelligente e sa presentare benissimo. Figurati se io litigo con lui!