Ieri sera è andata in onda la prima puntata di Avanti un altro di sera che ha preso il posto di Live Non è la d’Urso, chiuso da Mediaset per i bassi ascolti portati alla rete. Paolo Bonolis, quindi, entrato a gamba tesa, ha ospitato alcuni ex volti del Grande Fratello Vip.

Avanti un altro, la gaffe di Oppini e Patrizia De Blanck senza un dente

Francesco Oppini, dopo essersi seduto di fronte al conduttore, ha portato a casa una gaffe ed una presunta frecciatina a Tina Cipollari, opinionista di punta di Uomini e Donne.

La crush di Tommaso Zorzi alla domanda: “I movimenti della bocca sono azionati grazie alla mandibola e alla…mascella o faringe?”. Senza esitare ha risposto: “Faringe, mandibola e mascella sono la stessa roba”. Pronta la replica di Luca Laurenti: “Ma che stiamo a scherzà?”.

Spazio poi per una presunta frecciatina a Tina Cipollari.

Oppini che non riconosce la grandezza di Tina Cipollari!

Franci vergogna! #avantiunaltro #francescooppini pic.twitter.com/4WIOWWUuC2 — F la scapigliata (@sonfattacosi) April 11, 2021

Tra gli altri interventi degni di nota, Patrizia De Blanck in studio senza un dente:

Addentando un biscotto oggi mi è saltato un dente, ma non era una capsula, eh! Era un dente vero.

io quando decido di non mettere un like di proposito: pic.twitter.com/ToFvkHMOI8 — Trash Italiano (@trash_italiano) April 11, 2021

Nonostante questo trash nonsense, il pubblico ha preferito nettamente Bonolis alla d’Urso e, incredibilmente, lo show di Paolo ha chiuso i battenti prima di mezzanotte, pura poesia.