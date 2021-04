Tempo di polemiche per Avanti un altro. Proprio alcuni giorni fa, un concorrente si è presentato di fronte alla corte di Paolo Bonolis svelando di fare “il ricchi*ne per hobby” scatenando la furia del web.

Avanti un altro: “Faccio il ricch*one per hobby”, dopo la polemica parla Sonia Bruganelli

Ad intervenire sulla spiacevole questione ci ha pensato Sonia Bruganelli che, intervistata dagli amici di SuperGuidaTV, ha raccontato il suo punto di vista:

Cosa ne penso della polemica che è scoppiata in questi giorni sul web in merito alla partecipazione di un concorrente? Si è autodefinito lui così e non capisco perché gli altri si siano fatti dei problemi. Io seguo su Instagram il profilo di una signora che ha una figlia, Elena, affetta da una patologia rarissima.

Lei sta cercando di accendere i riflettori sulla situazione di sua figlia facendo conoscere la malattia di cui è affetta. Ieri mentre era in collegamento un ragazzo le ha espresso la sua stima definendola una donna con le palle. E’ successo il finimondo. Il ragazzo si è dovuto scusare e difendersi dalle accuse di maschilismo e a sua volta la mamma della ragazza si è detta dispiaciuta per il fatto che si fosse dovuto giustificare.

Prima sapevo che c’erano tanti deficienti in giro ma ora ne conosciamo i nomi e cognomi. Le polemiche che vengono montate sul web durano un paio di giorni e poi finiscono lì. Chi vive determinate dinamiche non si mette a sindacare e chi punta il dito è perché non si è mai sporcato le mani.