Avanti un altro chiude per bassi ascolti? Mediaset interviene

Avanti un altro pure di sera chiude per bassi ascolti? Mediaset interviene: la nota stampa

Avanti un altro pure di sera ha chiuso in anticipo per bassi ascolti? Questa è l’indiscrezione girata in queste ore nei portali televisivi di spicco. Mediaset, attraverso una nota stampa ufficiale, si è prontamente prodigata a smentire questa notizia.

Perché Avanti un altro pure di sera viene sospeso da Mediaset? Ufficialmente non esiste una risposta, ma il motivo è legato ai bassi ascolti registrati fin qui. – scrive TVBlog – Domenica scorsa, per esempio, la trasmissione prodotta da Endemol Shine Italy, è scivolata sotto il 12% di share, con soli 2.484.000 spettatori. Troppo pochi per garantire la sopravvivenza del game show, anche in considerazione dei numeri dei competitor diretti: L’Amica geniale su Rai1 sopra il 20% di share, Che tempo che fa su Rai3 (con la storica intervista a Papa Francesco) addirittura al 25% (+ il 12.8% del Tavolo).

Pronta la replica di Mediaset che con una nota stampa ufficiale svela che il game show di Paolo Bonolis tornerà presto in onda: