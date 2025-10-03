Autori richiamano Giulia al GF dopo aver ironizzato sulla Meloni – VIDEO

Giulia Soponariu, una delle nuove concorrenti del Grande Fratello, è già finita nel mirino degli autori. Sarà per il suo modo diretto di esprimersi o per la giovane età, ma la 19enne sta collezionando più di un richiamo nei suoi primi giorni nella Casa.

Giulia ci casca, ci ricasca… e ci ricasca ancora: provvedimento in vista?

Durante le prime 24 ore all’interno del loft di Cinecittà, Giulia ha usato per ben due volte la parola “down” con un’accezione inappropriata (qui per il video). Prima, parlando della sua foto ufficiale usata per le grafiche del programma, ha detto: “perché sembra una down”. Poco dopo, durante un momento di gioco con Grazia Kendi, è inciampata di nuovo nella stessa espressione: “Scusami, ma sono una down”.

A intervenire è stata proprio Grazia, che l’ha ripresa con gentilezza ma decisione: “No tesoro, ricordati cosa ti ho detto, non usare quella parola in quel modo”. Giulia, colta nel momento, si è subito scusata: “No vabbè scusatemi, oddio. Sono proprio idiota, ora gli autori mi diranno ‘Giulia vieni in confessionale’. Sì ora mi chiameranno, tanto ora non so più cosa aspettarmi. Ma perché non penso mai quando parlo?”.

Ma non è tutto. A far discutere è stata anche una battuta rivolta a Giulio Carotenuto. Giulia gli ha detto: “Hai un certificato medico che ti permette di tenere gli occhiali da sole in casa? Non ci credo! Vabbè tu sei napoletano, avrai di sicuro un certificato falso”. Nonostante queste frasi abbiano attirato l’attenzione, il pubblico del web, almeno per il momento, non si è mostrato particolarmente polemico. Diversamente dagli anni scorsi, infatti, non si sono sollevate vere e proprie richieste di squalifica.

Cita Giorgia Meloni ed è subito “Giulia in confessionale”

e sono g1iorgiasono una donnasono- cos’ho dett-

GIULIA IN CONFESSIONALEpic.twitter.com/0rk4zIv2Ko — trashbiccis (@trashbiccis) October 2, 2025

Proprio durante una cena con gli altri coinquilini, ha iniziato a canticchiare una delle parodie più note degli ultimi anni, quella creata dal duo MEM & J a partire dal celebre discorso di Giorgia Meloni pronunciato a Piazza San Giovanni nel 2019. Giulia ha detto: “Io sono Giorgia, sono una donna..”.

L’accenno alla parodia è bastato a far intervenire subito Grazia, che l’ha fermata sul nascere. E pochi secondi dopo, una voce dalla regia ha richiamato l’attenzione della modella: “Giulia in confessionale!”.