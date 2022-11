Non è la prima volta che gli autori del GF Vip dimenticano il microfono aperto commettendo così delle incredibili gaffe. Non solo con i Vipponi ma anche con gli stessi spettatori che da casa assistono alle gesta dei concorrenti. Nelle passate ore è stata la volta di una nuova gaffe che ha interessato un Vippone in particolare, Edoardo Donnamaria.

Autori del GF Vip si prendono beffa di Edoardo Donnamaria

Gli autori del GF Vip, dopo essersi dimenticati i microfoni aperti, oggi si sono presi beffa di Donnamaria con una serie di frasi per nulla carina nei confronti del Vippone. Il tutto è avvenuto mentre nella Casa veniva udito distintamente dal diretto interessato (oltre che da altri gieffini).

Un autore aveva appena ripreso Micol proprio sull’assenza del microfono ma successivamente avrebbe dimenticato di spegnere quelli della regia, e così la conversazione con una collega è diventata di dominio pubblico.

I due si sarebbero presi beffa della linea della vita di Edoardo, ovvero del racconto della sua vita:

Oggi è proprio la giornata più light del mondo. La linea della vita di Edoardo? Non si parla d’altro al GF. Hanno detto che in tre l’hanno montato.

La collega ha commentato tra le risatine che il tutto sarebbe durato “otto ore e mezzo, perchè non si poteva mandare tutto quello che diceva”.

Pare, secondo l’altro autore, che Edoardo abbia “insultato il padre, la madre”. Poi avrebbe chiesto alla collega: “Ma dimmi un po’ dei caz*i suoi?”. L’autrice ha allora replicato: “Praticamente ha cambiato scuola due o tre volte e l’hanno mandato in un…tipo, com’è che si chiamano?”.

Durante la loro conversazione Edoardo non avrebbe preso benissimo i commenti sul suo conto, al punto da definirli giustamente delle “mer*e”, mentre Micol, Giaele e Antonella suppongo abbiano provato imbarazzo per lui. Daniele Dal Moro, anche lui imbarazzato, ha commentato cercando di giustificare la gaffe: “Eh ma loro hanno un sacco di… cioè, non è che si godono… di base, di quello hanno da parlare…”.

Il tutto, secondo me, è perfettamente riassumibile nel commento seguente (con tanto di video):