Manuel dopo essersi scagliato duramente contro Lulù si è sfogato anche in confessionale. Poi, tornando in stanza con Aldo Montano per riposare un po’, il nuotatore gli ha raccontato come anche gli autori del Grande Fratello Vip si sarebbero presi gioco della princess.

Gli autori del GF Vip prendono in giro Lulù dopo la lite con Manuel?

Leggo su internet pareri discordanti a tal proposito. Alcuni sostengono, giustamente, che gli autori del GF Vip non siano degli psicologi e non spetti a loro il compito di offrire dei consigli in tal senso.

Questo è verissimo, certo. Ma prendere in giro una ragazza di poco più di vent’anni solamente perché innamorata (non corrisposta) non fa di loro delle persone esattamente professionali e rispettose del lavoro che stanno facendo.

Se vedono le cose come le vediamo noi da casa, allora dovrebbero dire a Manuel quanto sia stato cesso con Lulù, non ridere di lei. Dare in pasto agli haters una ragazza problematica che è stata usata così che lui non avesse solo la clip disabilità, implica scarsa etica #gfvip https://t.co/vgYGzAzKIB — Chiara (@farfalladiferro) November 12, 2021

Ma io, personalmente, è meglio che mi fermo qui.

Lascio a voi la possibilità di farvi una vostra opinione in merito e, se vi fa piacere, fateci sapere cosa ne pensate.

Ecco il video a seguire.