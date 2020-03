L’autocertificazione in piena emergenza Coronavirus rappresenta un documento immancabile da portare sempre con sé soprattutto alla luce della nuova ordinanza emessa in serata dal governo (Clicca qui per scaricarla). Intanto ricordiamo che resta valido il consiglio di restare a casa per contenere il più possibile la diffusione del virus. Ma quali sono le nuove misure intraprese?

Autocertificazione, nuova ordinanza e questione runner

Il governo con una nuova ordinanza ha deciso che è vietato l’accesso a parchi, ville, aree gioco e giardini pubblici. E in merito allo sport all’aperto ha stabilito che “resta consentito svolgere individualmente attività motoria nei pressi della propria abitazione, purché nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona”.

In merito allo sport, oggi a Pomeriggio 5 è intervenuta nuovamente in collegamento Skype Melania Rizzoli, medico e assessore della Regione Lombardia per parlare dei tanti runner che ancora ignorano i divieti. Chi va a correre potrebbe infatti creare non pochi problemi.

Il virus resta nell’aria per diversi minuti e chi corre potrebbe venire a contatto con asintomatici, potrebbe inspirare una carica virale maggiore.

Lo ha spiegato Melania Rizzoli a Barbara d’Urso. L’assessore all’istruzione della regione Lombardia ha rinnovato poi ancora una volta l’appello:

Dovete restare in casa così mettete a rischio la vostra salute e quella degli altri.

